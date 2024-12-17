Все больше прогнозов появляется относительно победителя реванша Усик – Фьюри. Теперь своим мнением относительно второй встречи титанов хевивейта поделился бывший чемпион мира Джо Кордина, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Вот это да Фьюри назвал Усика лучшим боксером Европы и мира

Прогнозирует нокаут для украинца

33-летний боксер уверен, что его земляк Тайсон возьмет реванш у Усика. Кордина прогнозирует нокаут для украинца в последних четырех раундах. Джо думает, что именно большие габариты Фьюри принесут ему победу над Александром.

Тайсона нокаутирует Усика в 8-12 раундах. Сначала он будет иметь трудности с работой ног Усика, а потом решит, что пришло время использовать свой вес и габариты, это сыграет решающую роль,

– сказал Кордина.

Еще ранее "Цыганский король" делал громкие заявления о нокауте для Усика. Однако получил смелый ответ от Александра. Украинский чемпион заверил, что слова о нокауте являются лишь мечтами Тайсона, а мечтать никто ему не запрещал.

Напомним! Именно Тайсон был близок к нокауту в первом бою против Усика. Фьюри спасли только канаты и гонг об окончании раунда.

Интересно, что такие легенды, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис тоже будут на стороне Тайсона и ждут победы Фьюри. Поэтому Усику нужно "обломать" ожидания и желания легенд бокса.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Именно в этом месте состоялся первый бой между боксерами, который закончился победой украинца по раздельному решению судей после всех 12 раундов.