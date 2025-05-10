Авторитетный тренер назвал соперника Фьюри, если британец вернется в бокс

Тайсон Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику. Второе поражение от украинца в декабре заставило "Цыганского боксера" принять важное решение.

Британец в начале января 2025 года объявил о завершении карьеры. Однако многие эксперты и причастные к боксу считают, что Фьюри может вернуться на ринг.

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Для чего вернется Фьюри на ринг

Малик Скотт высказался относительно возвращения Тайсона Фьюри на ринг. Тренер Деонтея Уайлдера считает, что фанаты смогут увидеть "Цыганского короля" снова при деле, сообщает 24 канал.

Специалист назвал соперника Фьюри, если он решит вернуться в бокс. По словам Скотта, Тайсон Фьюри будет драться против Энтони Джошуа.

Сколько раз Тайсон уже заявлял о завершении карьеры? Если он вернется в ринг, я лично считаю, что это будет бой с Энтони Джошуа. Я считаю, что сейчас именно тот момент,

– сказал Скотт для DAZN.

Напомним, что Тайсон Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры в 2022 году. После чего "Цыганский король" вернулся и провел четыре поединка, в частности, два против Усика.