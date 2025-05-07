На кону их первого боя стояло звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Тогда Тайсон Фьюри владел поясом WBC, который у него после первой встречи отобрал Александр Усик, став новым "абсолютом" королевского дивизиона с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

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Обвинения от дочери Фьюри

В реванше победа Усика была несколько легче. Украинец одолел "Цыганского короля" по единогласному решению судей.

Только сейчас дочь Тайсона Фьюри заговорила о несправедливых финальных результатах этих поединков. Венесуэла заверила, что ее отца обокрали, а Усик победил только потому, что в его стране идет война, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Венесуэлы Фьюри.

Вспомните, как моего папу обокрали, забрав все его пояса, только потому, что его соперник был из Украины. Это было явно из-за войны в Украине, я сама смотрела бой вживую, отец – победил,

– заявила Венесуэла Фьюри.

Усик нанес дебютные поражения в карьере Фьюри на профессиональном ринге. Именно после них в начале 2025-го года Тайсон в очередной раз ушел на пенсию. Сейчас появляются только слухи, что британская битва против Энтони Джошуа может вернуть Фьюри в ринг.

Хотя промоутер "Цыганского короля" уверяет, что Тайсон немного скучает, но наслаждается временем с семьей, несмотря на это не забывает о тренировках.