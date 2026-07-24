Тайсон Фьюри победил бывшего соперника Кличко и завоевал новый пояс

Тайсон Фьюри 24 июля провел свой второй бой в 2026 году после возобновления боксерской карьеры. Соперником "Цыганского короля" стал известный польский боксер Мариуш Вах, который в ноябре 2012 года проиграл Владимиру Кличко.

Бой Фьюри против 46-летнего ветерана бокса состоялся в Таиланде и не транслировался в прямом эфире, сообщает 24 Канал. Поединок на стадионе Max Muay Thai завершился ожидаемой победой "Цыганского короля".

Фьюри – Вах: как завершился бой

Для 37-летнего британца поединок с Вахом стал промежуточным на пути к супербою против Энтони Джошуа, который должен состояться позднее в этом году. Будущий бой зависит от того, сможет ли "Эй-Джей" 25 июля победить Кристиана Пренгу в своем промежуточном поединке.

Как сообщал сам Фьюри, на бой против Ваха было доступно всего 1500 VIP-билетов, а все вырученные средства планируется передать местным голодающим и бездомным детям Паттайи.

Также Всемирный боксерский совет (WBC) создал специальный гуманитарный пояс для победителя боя. Пояс WBC Metta будет отмечать людей, чьи действия значительно улучшили жизнь других, и символизировать неизменную приверженность WBC принципам социальной ответственности.

Поединок Фьюри – Вах длился 7 раундов, после чего польский боксер отказался продолжать бой и не вышел на следующий раунд. Для Фьюри это вторая победа подряд и 36-я в профессиональной карьере.

️ Tyson Fury STOPS Mariusz Wach who ends the fight on his stool after seven rounds in Thailand. pic.twitter.com/nIv8PEgj17 – Ring Magazine (@ringmagazine) July 24, 2026

Напомним, в конце 2024 года Фьюри неожиданно объявил о завершении спортивной карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика. Однако не прошло и двух лет, как британец решил вернуться.

Свой бой-возвращение "Цыганский король" провел 11 апреля и встретился с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Поединок оказался неконкурентным, и Тайсон одержал относительно легкую победу решением судей.