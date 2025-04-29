Что будет дальше, – Фьюри заинтриговал фанатов возможным возвращением в бокс

Тайсон Фьюри недавно появился в медийном пространстве. "Цыганский король" заинтриговал возможным возвращением в профессиональный бокс.

Британский боксер может осуществить камбэк в ринг после того, как во второй раз повесил перчатки на гвоздь. Фьюри опубликовал загадочное видеообращение, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Вернется ли Фьюри

Тайсон Фьюри в инстаграме поделился коротким видео. "Цыганский король" показал, как тренируется в зале вместе со своим тренером Шугаром-Гиллом Стюардом.

Прямо сейчас я в зале. Случайно наткнулся на кого-то, кого вы можете знать. Вы знаете, что будет дальше?,

– сказал Фьюри.

Фьюри опубликовал видео с тренировки:

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался против Александра Усика в декабре 2024 года. Через некоторое время после поражения "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

Интересно, что в 2022 году Тайсон Фьюри уже объявлял о завершении карьеры. Однако впоследствии британец вернулся в профессиональный ринг, где провел еще четыре поединка.