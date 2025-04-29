Британський боксер може здійснити камбек у ринг після того, як вдруге повісив рукавички на цвях. Ф'юрі опублікував загадкове відеозвернення, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Чи повернеться Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі в інстаграмі поділився коротким відео. "Циганський король" показав, як тренується у залі разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.

Прямо зараз я в залі. Випадково натрапив на когось, кого ви можете знати. Ви знаєте, що буде далі?,

– сказав Ф'юрі.

Ф'юрі опублікував відео з тренування:

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився проти Олександра Усика у грудні 2024 року. Через деякий час після поразки "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Цікаво, що у 2022 році Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри. Проте згодом британець повернувся у професійний ринг, де провів ще чотири поєдинки.