Побил этого подонка дважды, – Фьюри заявил, что хочет провести трилогию с Усиком
- Тайсон Фьюри завершил карьеру после второго поражения от Александра Усика, но хочет вернуться для трилогии.
- Фьюри ответил на интервью Усика, заявив, что готов драться в Великобритании перед 100 тысячами людей.
Тайсон Фьюри завершил боксерскую карьеру после второго поражения от Александра Усика в декабре прошлого года. Однако "Цыганский король" не против вернуться в ринг.
Бывший чемпион мира поделился мыслями относительно трилогии против украинца. Тайсон Фьюри может в третий раз подраться с Александром Усиком, сообщает 24 канал.
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Фьюри хочет драться с Усиком
"Цыганский король" отреагировал на интервью Усика, где Александр заявил, что хочет провести бой против него. Тайсон Фьюри в комментариях под заметкой The Stomping Ground оставил ответ украинскому чемпиону.
Побил этого подонка дважды, и весь мир знает правду. В любое время, в любом месте. В следующий раз – Великобритания, 100 тысяч человек,
– написал Фьюри.
Напомним, что Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в реванше в декабре 2024 года. В начале января этого года "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.
Ранее Александр Усик назвал боксера, с которым планирует провести последний бой в карьере. Украинский чемпион выбрал между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.