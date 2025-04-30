Колишній чемпіон світу поділився думками щодо трилогії проти українця. Тайсон Ф'юрі може втретє побитись з Олександром Усиком, повідомляє 24 канал.

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Ф'юрі хоче битись з Усиком

"Циганський король" відреагував на інтерв'ю Усика, де Олександр заявив, що хоче провести бій проти нього. Тайсон Ф'юрі у коментарях під дописом The Stomping Ground залишив відповідь українському чемпіону.

Побив цього покидька двічі, і весь світ знає правду. У будь-який час, у будь-якому місці. Наступного разу – Велика Британія, 100 тисяч людей,

– написав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику у реванші у грудні 2024 року. На початку січня цього року "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Раніше Олександр Усик назвав боксера, з яким планує провести останній бій у кар'єрі. Український чемпіон обрав між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.