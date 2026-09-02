"Осталось ждать совсем немного!": Фьюри заинтриговал пользователей сети постером боя против Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь оказался в центре внимания боксерского сообщества. Британец опубликовал постер потенциального поединка против своего соотечественника Энтони Джошуа.

Фьюри разместил фотографию предстоящего боя на своей странице в инстаграме. По предварительной информации, британское противостояние может состояться 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Какие детали боя с Джошуа раскрыл Фьюри

"Цыганский король" эмоционально прокомментировал предстоящее событие, пообещав фанатам незабываемое шоу.

Ну и город этот Нью-Йорк, ну и арена – "Мэдисон-сквер-гарден", ну и поединок – Фьюри против Джошуа. Страна возможностей. Вот это будет выходной для ребят: гуляем в Нью-Йорке! Легендарно! Ребята, ждать осталось совсем немного! Уже скоро!",

– написал Фьюри.

Несмотря на громкий анонс, вокруг организации боя возникли споры и обвинения. Фьюри уже успел раскритиковать будущего соперника, назвав Джошуа "трусом", который якобы избегает боя и пытается выбить для себя более высокий гонорар. В то же время "Цыганский король" заверил, что при любых обстоятельствах выйдет на ринг 20 ноября, даже если "Эй-Джей" откажется и придется срочно искать другого соперника.

Оба боксера подходят к этому противостоянию на волне успеха после летних поединков. В конце июля Фьюри уверенно победил Мариуша Ваха в Таиланде, а Джошуа отправил в нокаут Кристиана Пренгу на вечере бокса в Саудовской Аравии.