Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса "Ты откуда?" Тайсон Фьюри взял под опеку "нового Усика" из Украины
28 января, 16:14
2

"Ты откуда?" Тайсон Фьюри взял под опеку "нового Усика" из Украины

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Александр Захожий, украинский боксер, стал спарринг-партнером для Тайсона Фьюри в его тренировочном лагере.
  • Тайсон Фьюри планирует возвращение на ринг в 2026 году, стремясь к третьему бою с Александром Усиком.

Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс и уже готовится к следующему поединку. В лагере британца заметили боксера из Украины.

Александр Захожий недавно прибыл в тренировочный лагерь Тайсона. Об этом британский боксер сообщил в своих социальных сетях.

Смотрите также Фьюри назвал "политикой" поражение Усику и бросил вызов на второй реванш

Что известно о Фьюри и Захожем?

32-летний уроженец Запорожья вместе с "Цыганским королем", как называют Фьюри, будет выполнять роль спарринг-партнера. Тайсон показал видео с Захожим, на котором назвал украинца "братом-близнецом, только с волосами".

Интересно, что британец не знал, откуда Захожий и как его зовут. Но впоследствии, когда украинец представился, то Фьюри выдал ему немало авансов.

Этот парень идет за вами. Дивизион предупрежден,
– сказал он.

Фьюри и Захожий: смотрите видео

Кто такой Захожий?

С юношеских лет Александр занимался различными видами боевых искусств и рукопашного боя. В 2017 году он дебютировал на профессиональном ринге и нокаутировал в первом раунде грузина Давита Гогишвили.

На профессиональном ринге, как свидетельствуют данные BoxRec, Захожий выиграл 20 боев, из которых 16 – нокаутом. В его пассиве только одно поражение.

В свое время Захожий был спарринг-партнером Александра Усика и Виталия Кличко, а также помогал Фрэнсису Нганну готовиться к боям.

Что известно о возвращении Фьюри?

  • Тайсон Фьюри прервал завершение карьеры, которое удерживало его от выступлений в течение всего 2025 года. Британец мечтает о третьей встрече с Александром Усиком, единственным соперником, победившим его в профессиональной карьере.
  • Но поединки такого уровня, скорее всего, состоятся после того, как Тайсон проведет бой-возвращение в первой половине 2026 года. СМИ назвали несколько боксеров, с которым может встретиться Фьюри. Среди них бывший чемпион мира Энди Руис.
  • В то же время Усик не против третьего поединка против британца, если на кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, в следующем бою украинец стремится помериться силами с Деонтеем Уайлдером.