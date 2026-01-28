"Ты откуда?" Тайсон Фьюри взял под опеку "нового Усика" из Украины

Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс и уже готовится к следующему поединку. В лагере британца заметили боксера из Украины.

Александр Захожий недавно прибыл в тренировочный лагерь Тайсона. Об этом британский боксер сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о Фьюри и Захожем?

32-летний уроженец Запорожья вместе с "Цыганским королем", как называют Фьюри, будет выполнять роль спарринг-партнера. Тайсон показал видео с Захожим, на котором назвал украинца "братом-близнецом, только с волосами".

Интересно, что британец не знал, откуда Захожий и как его зовут. Но впоследствии, когда украинец представился, то Фьюри выдал ему немало авансов.

Этот парень идет за вами. Дивизион предупрежден,

– сказал он.

Кто такой Захожий?

С юношеских лет Александр занимался различными видами боевых искусств и рукопашного боя. В 2017 году он дебютировал на профессиональном ринге и нокаутировал в первом раунде грузина Давита Гогишвили.

На профессиональном ринге, как свидетельствуют данные BoxRec, Захожий выиграл 20 боев, из которых 16 – нокаутом. В его пассиве только одно поражение.

В свое время Захожий был спарринг-партнером Александра Усика и Виталия Кличко, а также помогал Фрэнсису Нганну готовиться к боям.

Что известно о возвращении Фьюри?