Майк Тайсон обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри

Тайсон Фьюри обвиняет Энтони Джошуа в затягивании переговоров об их бою. Из-за задержки с организацией поединка бывший чемпион мира в супертяжелом весе продолжает оказывать давление на соперника.

Британец публично обратился к своему сопернику в соцсетях. Он призвал его наконец подписать контракт.

Фьюри давит на Джошуа: какое заявление сделал боксер

Фьюри пошел еще дальше и привлек легендарного Майка Тайсона. Вместе они записали видеообращение к Джошуа с призывом наконец подписать документы.

Фьюри заявил, что соглашался на все предложенные варианты места проведения боя – от Англии и Ирландии до Лас-Вегаса и Нью-Йорка.

Джошуа, где ты? Соглашения до сих пор нет, и это уже сильно надоело. Я соглашался драться в любом месте, которое предлагали. Каждый раз говорил "да" – без каких-либо условий с моей стороны,

– сказал он.

"Цыганский король" также обвинил Джошуа в намеренном затягивании переговоров и заявил, что тот якобы не хочет выходить с ним на ринг.

Мне кажется, что ты ведешь себя как трус. Ты не хочешь этого боя и просто водишь всех за нос. У тебя было много возможностей побороться со мной, но в глубине души ты никогда этого не хотел,

– добавил Фьюри.

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Боксер призвал Джошуа воспользоваться возможностью, подчеркнув, что обоим уже по 37 – 38 лет и откладывать поединок больше нет смысла. По словам Фьюри, он уверен в своей победе нокаутом.

Давай уже драться, это всего лишь боксерский поединок. Тебя уже не раз били и несколько раз отправляли в глухой нокаут. И что? Что худшего может случиться? Я точно тебя нокаутирую – это факт,

– заявил британец.

Ожидается, что бой Фьюри – Джошуа может состояться 20 ноября. Сам Фьюри уже опубликовал неофициальный постер поединка, на котором в качестве места проведения указал арену Madison Square Garden в Нью-Йорке.