Британець публічно звернувся до свого суперника у соцмережах. Він закликав його нарешті підписати контракт.

Ф'юрі тисне на Джошуа: яку заяву зробив боксер

Ф'юрі пішов ще далі та залучив легендарного Майка Тайсона. Разом вони записали відеозвернення до Джошуа із закликом нарешті підписати документи.

Ф'юрі заявив, що погоджувався на всі запропоновані варіанти місця проведення бою – від Англії та Ірландії до Лас-Вегаса й Нью-Йорка.

Джошуа, де ти? Угоди досі немає, і це вже добряче набридло. Я погоджувався битися в будь-якому місці, яке пропонували. Щоразу казав "так" – без жодних умов з мого боку,

– сказав він.

"Циганський король" також звинуватив Джошуа у навмисному затягуванні переговорів та заявив, що той нібито не хоче виходити з ним у ринг.

Мені здається, що ти поводишся як боягуз. Ти не хочеш цього бою і просто водиш усіх за ніс. У тебе було багато можливостей побитися зі мною, але в глибині душі ти ніколи цього не хотів,

– додав Ф'юрі.

Боксер закликав Джошуа скористатися можливістю, наголосивши, що обом уже по 37 – 38 років і відкладати поєдинок більше немає сенсу. За словами Ф'юрі, він упевнений у своїй перемозі нокаутом.

Давай уже битися, це всього лише боксерський поєдинок. Тебе вже не раз били і кілька разів відправляли в глухий нокаут. І що? Що найгірше може статися? Я точно тебе нокаутую – це факт,

– заявив британець.

Очікується, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутися 20 листопада. Сам Ф'юрі вже опублікував неофіційний постер поєдинку, на якому місцем проведення вказав арену Madison Square Garden у Нью-Йорку.