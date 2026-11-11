За месяц до боя встреча Фьюри – Джошуа оказалась на грани срыва

Организаторы вечера бокса, главными участниками которого должны стать Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, столкнулись с несколько неожиданными проблемами. Жители Кардиффа выступают против проведения этого поединка.

Мероприятие запланировано на ночь с 11 на 12 декабря. Именно это беспокоит жителей столицы Уэльса, пишет ESPN.

Почему бой Фьюри – Джошуа может сорваться

Трансляция боя запланирована на Netflix, а организаторы спортивного мероприятия планируют начать главный поединок как можно позже по местному времени, чтобы максимально охватить международную аудиторию.

Выход хедлайнеров запланирован на 01:00 по кардиффскому времени, что соответствует 03:00 по киевскому времени. Завершение вечера в Уэльсе запланировано на 03:30 по местному времени, продажа алкоголя на Principality Stadium – до 01:00.

Правда, такие планы вызывают беспокойство у жителей соседних домов, которые обращаются с жалобами к местным властям, поскольку выбранная арена находится в центре города и вблизи жилой застройки.

Это создает трудности для получения лицензии на проведение мероприятия. Заседание городского совета Кардиффа по этому вопросу должно состояться 25 ноября.

Что еще происходит вокруг боя Фьюри – Джошуа

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу противостояния а Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Американский боксер выразил сомнение, что долгожданный поединок между британцами вообще состоится.

Если же вечер бокса в Уэльсе все же удастся организовать в ночь с 11 на 12 декабря, в главном бою разыграют пояс WBA Super в супертяжелом весе.