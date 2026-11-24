Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что в школьные годы увлекался нетболом и выступал за девичью команду. По словам 38-летнего боксера, чей рост уже в 14 лет достигал 193 сантиметров, ему искренне нравился этот вид спорта.

Об этом он рассказал в документальном фильме Netflix, премьера которого запланирована на 27 ноября, сообщает The Sun. Нетбол – это командная игра с мячом, в которую традиционно играют женщины.

Фьюри рассказал о необычном школьном увлечении

В то же время отец спортсмена Джон Фьюри скептически относился к такому хобби сына: "Команда по нетболу? Да ну ее. Только мужские занятия".

Мне очень нравился нетбол. Я был единственным парнем в команде и, честно говоря, стал довольно ловким,

– вспомнил Тайсон Фьюри.

Детские мечты о большом ринге

Несмотря на увлечение нетболом, Фьюри с детства готовил себя к боксерской карьере. Бывшая учительница боксера Джейн Фодди рассказала, что мальчик всегда выделялся своими габаритами – даже в шесть лет он выглядел на десять. В девять лет Тайсон заявил ей, что станет чемпионом мира, а уже в следующем году пришел в школу в костюме Рокки Бальбоа.

В большое будущее юноши поверил и его первый тренер Стив Иган. После первых двух побед подопечного он настолько был уверен в его будущем чемпионстве, что хотел сделать ставку у букмекеров. Однако тренер отказался от этой идеи, когда ему предложили коэффициент 250 к 1 вместо ожидаемых 1000 к 1.

Впереди – бой против Джошуа

Уже 11 декабря Фьюри проведет поединок против другого звездного британца – Энтони Джошуа. Встреча состоится в Кардиффе, а выход боксеров на ринг ожидается около 03:00 по киевскому времени. На кону поединка будут стоять титул чемпиона мира WBA Super в супертяжелом весе и специальный пояс "Битва за Британию".

До этого боксеры в последний раз выходили на ринг в конце июля: 24 июля Фьюри в Таиланде досрочно победил Мариуша Ваха, а на следующий день в Саудовской Аравии Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу, успев дважды побывать в нокдауне в первом раунде.