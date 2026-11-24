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Про це він розповів у документальному фільмі Netflix, прем'єра якого запланована на 27 листопада, повідомляє The Sun. Нетбол – це командна гра з м'ячем, у яку традиційно грають жінки.

Ф'юрі розповів про незвичне шкільне захоплення

Водночас батько спортсмена Джон Ф'юрі скептично ставився до такого хобі сина: "Команда з нетболу? Та ну її. Тільки чоловічі заняття".

Мені дуже подобався нетбол. Я був єдиним хлопцем у команді й, чесно кажучи, став досить вправним– пригадав Тайсон Ф'юрі.

Дитячі мрії про великий ринг

Попри захоплення нетболом, Ф'юрі змалку готував себе до боксерської кар'єри. Колишня вчителька боксера Джейн Фодді розповіла, що хлопець завжди вирізнявся своїми габаритами – навіть у шість років він виглядав на десять. У дев'ять років Тайсон заявив їй, що стане чемпіоном світу, а вже наступного року прийшов до школи в костюмі Роккі Бальбоа.

У велике майбутнє юнака повірив і його перший тренер Стів Іган. Після перших двох перемог підопічного він настільки був упевнений у його майбутньому чемпіонстві, що хотів зробити ставку у букмекерів. Однак тренер відмовився від цієї ідеї, коли йому запропонували коефіцієнт 250 до 1 замість очікуваних 1000 до 1.

Попереду – бій проти Джошуа

Вже 11 грудня Ф'юрі проведе поєдинок проти іншого зіркового британця – Ентоні Джошуа. Зустріч відбудеться в Кардіффі, а вихід боксерів на ринг очікується близько 03:00 за київським часом. На кону поєдинку стоятимуть титул чемпіона світу WBA Super у надважкій вазі та спеціальний пояс Battle of Britain.

До цього боксери востаннє виходили на ринг наприкінці липня: 24 липня Ф'юрі в Таїланді достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, встигнувши двічі побувати в нокдауні у першому раунді.