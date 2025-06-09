Фьюри признался, вернется ли в ринг ради боя с "Новым Майком Тайсоном"

В начале 2025 года Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным боксом. Британский бывший боксер рассказал, готов ли он вернуться в ринг ради боя с Мозесом Итаумой.

36-летний "Цыганский король" заверил, что 20-летний непобедимый британец не заставит его возобновить карьеру. Тайсон Фьюри заявил, что он не идиот, чтобы боксировать против Мозеса Итаумы, передает 24 Канал со ссылкой на FTTV Boxing.

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Хочет ли Фьюри драться с Итаумой

Бой против Мозеса Итаумы? Вы считаете, что я идиот?

– ответил Тайсон.

Отметим, что Мозесу Итауме пророчат легендарную карьеру и преемственность Александра Усика. Сейчас за спиной 20-летнего британского боксера, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном" уже 12 побед (10 – нокаутом).

Справка. 36-летний Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру профессионального боксера на 37-ми боях на профи-ринге, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей (против Деонтея Уайлдера). "Цыганский король" попрощался с карьерой после дебютных поражений в ней, которых ему нанес Александр Усик в 2024-м году.

24 мая 2025 года Итаума во 2-м раунде нокаутировал Майка Балогуна в Глазго. Мозес в третий раз успешно защитил чемпионский пояс WBO Inter-Continental в хевивейте.

В СМИ сообщают, что следующим соперником "Нового Майка Тайсона" может стать опытный Диллиан Уайт. Переговоры между командами находятся уже на завершающей стадии. Поклонники бокса могут увидеть их поединок уже 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.