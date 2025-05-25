Не хочу, чтобы в старости меня кормили с ложки, – Фьюри признался, почему ушел из бокса

В начале текущего 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех в очередной раз в своей карьере попрощался с боксом. "Цыганский король" угрожал Александру Усику, а сам попал в ловушку.

В прошлом году Тайсон Фьюри потерпел свои первые поражения в профессиональной карьере. "Цыганский король" дважды два полных 12-раундовых боя против Александра Усика, в которых дважды проиграл по решениям судей.

Читайте также "Наркотики и алкоголь": известный экс-боксер признался, что испортило "Цыганского короля"

Почему Фьюри ушел на пенсию

Хотя перед этими боями британец уверял, что именно он поставит "крест" на карьере украинца. Но произошло наоборот. Тайсон в очередной раз покончил с боксом после этих болезненных двух поражений.

Фьюри откровенно рассказал, именно поражения от украинца побудили его попрощаться с профи-рингом, передает 24 Канал со ссылкой на Kanał Sportowy. Тайсон назвал другую причину.

Для боксера трудно сказать себе достаточно, особенно если он посвятил этому всю жизнь. Трудно отпустить, ведь это все, чем мы занимались с детства. Даже сейчас, когда я посещаю боксерские события или смотрю их по телевизору, мне хочется вернуться. Хочется снова выйти на ринг самому. Но я понимаю: если не хочу, чтобы в старости меня кормили с ложки – нужно остановиться. В супертяжелом весе я имею дело с серьезными парнями,

– заявил британец.

Напомним, что в течение карьеры у Тайсона были сложные периоды в жизни, где его попутчиками были запрещенные вещества, алкоголь и депрессии. Однако британец сумел выйти из всех этих состояний и продолжить свою успешную карьеру. В профессионалах Фьюри провел 37 боев – 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья (в первом поединке против Деонтея Уайлдера).

Тайсон уверяет, что не собирается возвращаться в профессиональный бокс, хотя в СМИ продолжают активно обсуждать его возможный камбэк ради боя с Энтони Джошуа или трилогии с Александром Усиком.