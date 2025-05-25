Их Тайсону Фьюри в 2024-м году нанес Александр Усик. Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис высказал свое мнение о "Цыганском короле", пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Что испортило Тайсона

Бриедис откровенно рассказал, почему Тайсон потерял кондиции. Майрис назвал запрещенные вещества и алкогольные напитки.

Тайсон Фьюри талантливый боксер. Он имеет прекрасные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркоты и алкоголя испортили его,

– ответил Бриедис.

Напомним, что хоть Тайсон и попрощался в очередной раз с боксом, но в СМИ продолжают активно обсуждать возможный камбэк британца в ринг. Ему продолжают приписывать британскую битву против звездного земляка Энтони Джошуа. Также Александр Усик рассматривает трилогию с Тайсоном, как вариант для прощального боя.

Зато Фьюри уверяет, что больше не вернется в бокс. Несмотря на это, что Тайсон делал челлендж "месяц без алкоголя", активно тренируется, боксирует и даже недавно провел 12-раундовый поединок.

Свою карьеру 36-летний "Цыганский король" закончил на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой в 37-ми боях.