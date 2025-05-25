Їх Тайсону Ф'юрі у 2024-му році завдав Олександр Усик. Колишній чемпіон світу з боксу Майріс Брієдіс висловив свою думку про "Циганського короля", пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

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Що зіпсувало Тайсона

Брієдіс відверто розповів, чому Тайсон втратив кондиції. Майріс назвав заборонені речовини та алкогольні напої.

Тайсон Ф'юрі талановитий боксер. Він має чудові дані. Але Ф'юрі вже не той. Чому? Стільки наркоти і алкоголю зіпсували його,

– відповів Брієдіс.

Нагадаємо, що хоч Тайсон і попрощався вкотре із боксом, але у ЗМІ продовжують активно обговорювати можливий камбек британця у ринг. Йому продовжують приписувати британську битву проти зіркового земляка Ентоні Джошуа. Також Олександр Усик розглядає трилогію із Тайсоном, як варіант для прощального бою.

Натомість Ф'юрі запевняє, що більше не повернеться у бокс. Попри це, що Тайсон робив челендж "місяць без алкоголю", активно тренується, боксує та навіть нещодавно провів 12-раундовий поєдинок.

Свою кар'єру 36-річний "Циганський король" закінчив на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій у 37-ми боях.