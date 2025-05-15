Тайсон Ф'юрі не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа, а пішов на заслужену пенсію. Хоча у ЗМІ активно обговорюють ймовірне повернення у ринг "Циганського короля".

До теми Ф'юрі придбав нові боксерські рукавички та шорти: менеджер Тайсона підігрів інтригу щодо камбеку

Ф'юрі провів тренувальний бій

Британець вже повернувся до тренувань та навіть попрацював під керівництвом свого тренера Шугара-Гілла Стюарда. Менеджер Тайсона, Спенсер Браун, заявив, що Ф'юрі придбав собі нові рукавички та шорти.

Тайсон вже навіть опублікував світлину в інстаграмі після 12-раундового спарингу, інформує 24 Канал.

Чудова робота сьогодні в залі – 12 раундів боксу,

– підписав фото Ф'юрі.



Ф'юрі провів спаринг у вигляді 12 раундів / Фото з інстаграму Тайсона

Наразі статистика 36-річного Тайсона Ф'юрі складає 37 боїв – 34 перемоги (24 нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій. Реванш проти Усика, який відбувся у грудні 2024-го, став поки що останнім поєдинком у кар'єрі британця.