Тайсон Ф'юрі не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа, а пішов на заслужену пенсію. Хоча у ЗМІ активно обговорюють ймовірне повернення у ринг "Циганського короля".
До теми Ф'юрі придбав нові боксерські рукавички та шорти: менеджер Тайсона підігрів інтригу щодо камбеку
Ф'юрі провів тренувальний бій
Британець вже повернувся до тренувань та навіть попрацював під керівництвом свого тренера Шугара-Гілла Стюарда. Менеджер Тайсона, Спенсер Браун, заявив, що Ф'юрі придбав собі нові рукавички та шорти.
Тайсон вже навіть опублікував світлину в інстаграмі після 12-раундового спарингу, інформує 24 Канал.
Чудова робота сьогодні в залі – 12 раундів боксу,
– підписав фото Ф'юрі.
Ф'юрі провів спаринг у вигляді 12 раундів / Фото з інстаграму Тайсона
Наразі статистика 36-річного Тайсона Ф'юрі складає 37 боїв – 34 перемоги (24 нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій. Реванш проти Усика, який відбувся у грудні 2024-го, став поки що останнім поєдинком у кар'єрі британця.