Маурисио Сулейман отметил, что Тайсон Фьюри сможет побиться за титул. Британец сразу получит шанс стать временным чемпионом мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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С кем будет драться Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета сообщил, что в случае возвращения Тайсон Фьюри сможет подраться с Агитом Кабаелом. Немец владеет титулом временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Маурисио Сулейман заявил, что организация поддержит проведение лучших поединков. Поэтому бой между Фьюри и Кабаелом вполне возможен, но все зависит от решения британца.

Президент WBC подчеркнул, что имел разговор с Тайсоном Фьюри. "Цыганский король" заверил, что завершил боксерскую карьеру. Однако Сулемайн все же надеется, что британец вернется.

Если он изменит свое мнение и попытается вернуться, я уверен, что все медицинские проверки будут пройдены успешно, и такая возможность остается открытой,

– сказал Сулейман.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался в декабре прошлого года против Александра Усика. "Цыганский король" уступил украинцу единогласным решением судей.

В начале января 2025 года Тайсон Фьюри обратился к болельщикам с коротким и важным сообщением. Британец объявил о завершении боксерской карьеры.