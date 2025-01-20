"Когда ты умрешь": Фьюри высказался о важности наследия, которое он оставил

Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно своей карьеры. "Цыганский король" навсегда вписал свою фамилию в историю мирового бокса.

Бывший британский боксер рассказал о приоритетах в профессиональном ринге. Фьюри признался, что никогда не волновался за свои достижения, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Фьюри о наследстве

Тайсон Фьюри высказался относительно того, какой след он оставил в истории бокса. "Цыганский король" отметил, что это его никогда не интересовало, ведь есть другие важные вещи.

Британец поделился мыслями о том, что должен человек оставить после своей смерти. Бывший боксер заметил, что это должны быть дети, а не твои достижения и успехи в спорте.

Рекорды существуют для того, чтобы их побили. Как только ты совершаешь какое-то достижение, приходит другой спортсмен и устанавливает новое. В любом случае, все твои рекорды, успехи и достижения не будут играть никакой роли для тебя, когда ты умрешь. В этом случае я точно не буду беспокоиться о том, что творится на нашей планете,

– сказал Фьюри.

Напомним, что в последнем поединке 21 декабря 2024 года Тайсон Фьюри проиграл единогласным решением судей Александру Усик. Впоследствии 13 января "Цыганский король" объявил о решении завершить карьеру.

Однако многие эксперты и люди, имеющие отношение к боксу, считают, что Фьюри вернется. Однако Тайсон просто ждет финансово выгодное предложение, чтобы снова появиться в ринге.