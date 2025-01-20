Колишній британський боксер розповів про пріоритети у професійному ринзі. Ф'юрі зізнався, що ніколи не хвилювався за свої досягнення, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також План Тайсона може провалитись: промоутер Джошуа висунув ультиматум перед Ф'юрі

Ф'юрі про спадщину

Тайсон Ф'юрі висловився щодо того, який слід він залишив в історії боксу. "Циганський король" зазначив, що це його ніколи не цікавило, адже є інші важливі речі.

Британець поділився думками про те, що має людина залишити після своєї смерті. Колишній боксер зауважив, що це мають бути діти, а не твої досягнення та успіхи у спорті.

Рекорди існують для того, щоб їх побили. Як тільки ти здійснюєш якесь досягнення, приходить інший спортсмен і встановлює нове. У будь-якому випадку, всі твої рекорди, успіхи та досягнення не відіграватимуть жодної ролі для тебе, коли ти помреш. У цьому випадку я точно не турбуватимуся про те, що діється на нашій планеті,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку 21 грудня 2024 року Тайсон Ф'юрі програв одноголосним рішенням суддів Олександру Усик. Згодом 13 січня "Циганський король" оголосив про рішення завершити кар'єру.

Однак чимало експертів та людей дотичних до боксу вважають, що Ф'юрі повернеться. Проте Тайсон просто чекає на фінансово вигідну пропозицію, щоб знову з'явитись у рингу.