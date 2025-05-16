"Выйти в боевую форму": отец Фьюри назвал срок возвращения "Цыганского короля"

Тайсон Фьюри в начале этого года объявил о завершении карьеры. Однако обстоятельства складываются так, что "Цыганский король" может вернуться в профи-ринг.

Британский экс-боксер постоянно намекает на возвращение в ринг. Фьюри недавно подогрел публику возможным камбэком, проведя 12-раундовый бой на тренировке, сообщает 24 канал.

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Когда вернется Фьюри

Джон Фьюри прокомментировал возможное возвращение Тайсона Фьюри в бокс. Отец "Цыганского короля" рассказал, что нужно его сыну для камбека.

Джон также назвал срок, который нужен Фьюри, чтобы вернуться в ринг в полной готовности.

Тайсону нужно 6 или 8 месяцев, чтобы выйти в боевую форму, чтобы его тело выглядело, как тело Томми Фьюри. И он может это сделать простым упорным трудом. Нужно положить все на одну чашу весов, забыть обо всем на 6-8 месяцев, и тогда он сможет вернуться и снова выиграть титул чемпиона мира и стать трехкратным чемпионом мира,

– сказал отец Фьюри для Pro Boxing Fans.

Однако Джон Фьюри хочет, чтобы его сын остался на пенсии. Отец Фьюри также назвал соперника, с которым может подраться "Цыганский король".

Джон Фьюри заявил, что хорошим соперником для его сына будет Энтони Джошуа, но они должны были драться 5 лет назад. Сейчас он не хочет видеть этот бой, ведь боксеры могут нанести друг другу большой вред.