Британський ексбоксер постійно натякає на повернення у ринг. Ф'юрі нещодавно підігрів публіку можливим камбеком, провівши 12-раундовий бій на тренуванні, повідомляє 24 канал.

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Коли повернеться Ф'юрі

Джон Ф'юрі прокоментував можливе повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Батько "Циганського короля" розповів, що потрібно його сину для камбеку.

Джон також назвав термін, який потрібен Ф'юрі, щоб повернутись у ринг у повній готовності.

Тайсону потрібно 6 або 8 місяців, щоб вийти в бойову форму, щоб його тіло виглядало, як тіло Томмі Ф’юрі. І він може це зробити простою наполегливою працею. Потрібно покласти все на одну чашу терезів, забути про все на 6-8 місяців, і тоді він зможе повернутися і знову виграти титул чемпіона світу і стати триразовим чемпіоном світу,

– сказав батько Ф'юрі для Pro Boxing Fans.

Проте Джон Ф'юрі хоче, щоб його син залишився на пенсії. Батько Ф'юрі також назвав суперника, з яким може побитись "Циганський король".

Джон Ф'юрі заявив, що хорошим суперником для його сина буде Ентоні Джошуа, але вони мали битись 5 років тому. Наразі він не хоче бачити цей бій, адже боксери можуть завдати одне одному великої шкоди.