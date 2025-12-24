Фьюри неожиданно уехал из Великобритании: где теперь живет экс-соперник Усика

Тайсон Фьюри продолжает находиться на пенсии, несмотря на большое количество инсайдов о вероятном возвращении в профи-ринг. Зато сейчас британский супертяжеловес решает только бытовые дела.

Тайсон Фьюри решил внезапно сменить место постоянного проживания. Бывший соперник Александра Усика сенсационно покинул родную Великобританию, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Стоит внимания Фьюри – Джошуа: что известно о возможной британской битве, которая перепишет историю бокса

Почему и куда переехал жить Фьюри?

Издание сообщило, что Тайсон решил уехать из родной страны из-за налоговой политики британского правительства. Ведь в стране повысили налоговую нагрузку для состоятельных граждан Великобритании до 45 процентов.

Поэтому Фьюри решил вместе с семьей переехать жить на остров Мэн, где ставка подоходного налога составляет ориентировочно 21 процент. А этот более чем в два раза меньше, чем в Великобритании.

"Цыганский король" и его семья официально изменили место жительства в своих документах. Новый дом бывшего чемпиона мира по боксу расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией.

Фьюри может подраться с Джошуа?

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в комментарии Ringside Toe2Toe, что болельщики смогут увидеть британскую битву в августе – сентябре 2026-го.

"Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком", – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри может возглавить вечер бокса Riyadh Season в следующем 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои.

Какие последние новости о Фьюри?