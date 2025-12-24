Тайсон Фьюри решил внезапно сменить место постоянного проживания. Бывший соперник Александра Усика сенсационно покинул родную Великобританию, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Стоит внимания Фьюри – Джошуа: что известно о возможной британской битве, которая перепишет историю бокса

Почему и куда переехал жить Фьюри?

Издание сообщило, что Тайсон решил уехать из родной страны из-за налоговой политики британского правительства. Ведь в стране повысили налоговую нагрузку для состоятельных граждан Великобритании до 45 процентов.

Поэтому Фьюри решил вместе с семьей переехать жить на остров Мэн, где ставка подоходного налога составляет ориентировочно 21 процент. А этот более чем в два раза меньше, чем в Великобритании.

"Цыганский король" и его семья официально изменили место жительства в своих документах. Новый дом бывшего чемпиона мира по боксу расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией.

Фьюри может подраться с Джошуа?

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в комментарии Ringside Toe2Toe, что болельщики смогут увидеть британскую битву в августе – сентябре 2026-го.

"Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком", – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри может возглавить вечер бокса Riyadh Season в следующем 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои.

Какие последние новости о Фьюри?