Тайсон Фьюри решил внезапно сменить место постоянного проживания. Бывший соперник Александра Усика сенсационно покинул родную Великобританию, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Стоит внимания Фьюри – Джошуа: что известно о возможной британской битве, которая перепишет историю бокса
Почему и куда переехал жить Фьюри?
Издание сообщило, что Тайсон решил уехать из родной страны из-за налоговой политики британского правительства. Ведь в стране повысили налоговую нагрузку для состоятельных граждан Великобритании до 45 процентов.
Поэтому Фьюри решил вместе с семьей переехать жить на остров Мэн, где ставка подоходного налога составляет ориентировочно 21 процент. А этот более чем в два раза меньше, чем в Великобритании.
"Цыганский король" и его семья официально изменили место жительства в своих документах. Новый дом бывшего чемпиона мира по боксу расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией.
Фьюри может подраться с Джошуа?
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в комментарии Ringside Toe2Toe, что болельщики смогут увидеть британскую битву в августе – сентябре 2026-го.
"Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком", – сказал Уоррен.
Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри может возглавить вечер бокса Riyadh Season в следующем 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои.
Какие последние новости о Фьюри?
Джошуа уже вызвал на бой Фьюри, заверив, что пришло время перейти от разговоров к действиям.
В то же время аналитик Гарет Дэвис рассказал, что Тайсон может подраться с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Интересно, что промоутер Уоррен не отрицает такого вероятного поединка.
Семья Тайсона может стать "камнем преткновения" для камбека Фьюри в боксерский ринг. Жена британца уверена, что ее муж уже заработал много денег, чтобы больше не рисковать своим здоровьем и жизнью.