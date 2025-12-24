Тайсон Ф'юрі вирішив раптово змінити місце постійного проживання. Колишній суперник Олександра Усика сенсаційно покинув рідну Велику Британію, інформує 24 Канал із посиланням на The Sun.

Чому і куди переїхав жити Ф'юрі?

Видання повідомило, що Тайсон вирішив виїхати із рідної країни через податкову політику британського уряду. Адже у країні підвищили податкове навантаження для заможних громадян Великої Британії до 45 відсотків.

Тому Ф'юрі вирішив разом із родиною переїхати жити на острів Мен, де ставка прибуткового податку складає орієнтовно 21 відсоток. А цей у понад два рази менше, аніж у Великій Британії.

"Циганський король" та його родина офіційно змінили місце проживання у своїх документах. Нова домівка колишнього чемпіона світу з боксу розташована в Ірландському морі між Великою Британією та Ірландією.

Ф'юрі може побитись із Джошуа?

Промоутер Френк Воррен розповів у коментарі Ringside Toe2Toe, що уболівальники зможуть побачити британську битву у серпні – вересні 2026-го.

"Думаю, якщо бій і станеться, то саме тоді. Але треба пам’ятати, що Ей Джей знову змінив тренера. Він захоче звикнути до нового штабу. Там люди, які, очевидно, добре знають і Тайсона, і Джошуа, адже працюють з Усиком", – сказав Воррен.

Раніше повідомлялось, що бій Джошуа – Ф'юрі може очолити вечір боксу Riyadh Season у наступному 2026 році. Очікується, що обидва британці повинні провести перед лобовою зустріччю ще окремі бої.

Які останні новини про Ф'юрі?