На своєму ютуб-каналі Брієдіс сказав, що поїздка Джошуа в Україну була добра з точки піару. Проте він наголосив, що кожен тривалий переїзд шкодить для підготовки боксера.
Що Брієдіс сказав про поїздку Джошуа в Київ?
Він протиставив "Ей-Джею" Тайсона Ф'юрі, з яким Джошуа має намір битися. "Циганський король" перед поєдинком з Арсланбеком Махдовим перебував у закритому таборі у Таїланді й тренувався.
Латвійський спортсмен також пригадав, що наприкінці грудня 2025 року Джошуа в смертельній аварії втратив двох друзів.
Якщо так буде проходити підготовка, ось так катаючись туди-сюди, радуючи своїх фанатів, – я вважаю, що він програє цей бій (Тайсону Ф'юрі – 24 Канал), якщо не достроково, то за очками,
– сказав Брієдіс.
Він додав, що для Джошуа "велика-велика помилка ось такі поїздки".
Що відомо про поїздку Джошуа в Україну?
- Колишній чемпіон світу приїхав в Україну 21 березня разом з Олександром Усиком. Спершу спортсмени побували у Львові, після чого відправилися до Києва.
- У столиці український чемпіон провів екскурсію для Джошуа, зокрема до Меморіалу героїв.
- Згодом спортсмени відвідали вечір боксу під Києвом, яке організував Усик. Головними подіями шоу були поєдинки українських боксерів Даніеля Лапіна та олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Обидва спортсмени виграли свої бої.
- Після цього Усик і Джошуа вирушили в Іспанію, де проводять спільні тренування. Свій наступний бій українець проведе 23 травня проти Ріко Верховена, тоді як британець поки не знає, з ким битиметься далі.