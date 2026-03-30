На своєму ютуб-каналі Брієдіс сказав, що поїздка Джошуа в Україну була добра з точки піару. Проте він наголосив, що кожен тривалий переїзд шкодить для підготовки боксера.

Що Брієдіс сказав про поїздку Джошуа в Київ?

Він протиставив "Ей-Джею" Тайсона Ф'юрі, з яким Джошуа має намір битися. "Циганський король" перед поєдинком з Арсланбеком Махдовим перебував у закритому таборі у Таїланді й тренувався.

Латвійський спортсмен також пригадав, що наприкінці грудня 2025 року Джошуа в смертельній аварії втратив двох друзів.

Якщо так буде проходити підготовка, ось так катаючись туди-сюди, радуючи своїх фанатів, – я вважаю, що він програє цей бій (Тайсону Ф'юрі – 24 Канал), якщо не достроково, то за очками,

– сказав Брієдіс.

Він додав, що для Джошуа "велика-велика помилка ось такі поїздки".

Що відомо про поїздку Джошуа в Україну?