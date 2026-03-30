На своем ютуб-канале Бриедис сказал, что поездка Джошуа в Украину была хороша с точки пиара. Однако он отметил, что каждый длительный переезд вредит для подготовки боксера.
Что Бриедис сказал о поездке Джошуа в Киев?
Он противопоставил "Эй-Джею" Тайсона Фьюри, с которым Джошуа намерен драться. "Цыганский король" перед поединком с Арсланбеком Махдовым находился в закрытом лагере в Таиланде и тренировался.
Латвийский спортсмен также вспомнил, что в конце декабря 2025 года Джошуа в смертельной аварии потерял двух друзей.
Если так будет проходить подготовка, вот так катаясь туда-сюда, радуя своих фанатов, – я считаю, что он проиграет этот бой (Тайсону Фьюри – 24 Канал), если не досрочно, то по очкам,
– сказал Бриедис.
Он добавил, что для Джошуа "большая-большая ошибка вот такие поездки".
Что известно о поездке Джошуа в Украину?
- Бывший чемпион мира приехал в Украину 21 марта вместе с Александром Усиком. Сперва спортсмены побывали во Львове, после чего отправились в Киев.
- В столице украинский чемпион провел экскурсию для Джошуа, в частности к Мемориалу героев.
- Впоследствии спортсмены посетили вечер бокса под Киевом, которое организовал Усик. Главными событиями шоу были поединки украинских боксеров Даниэля Лапина и олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Оба спортсмена выиграли свои бои.
- После этого Усик и Джошуа отправились в Испанию, где проводят совместные тренировки. Свой следующий бой украинец проведет 23 мая против Рико Верховена, тогда как британец пока не знает, с кем будет драться дальше.