Авторитетный британский тренер сделал категорическое заявление относительно карьеры Фьюри

В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри обратился к своим поклонникам и ценителям бокса с важным обращением. "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

Известный тренер Билли Нельсон высказался относительно решения Фьюри покинуть бокс. Британский специалист не хочет, чтобы Тайсон возвращался в ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Почему Нельсон не хочет возвращения Фьюри

Билли Нельсон отметил, что хотел бы, чтобы Тайсон Фьюри уже окончательно завершил карьеру. Британский тренер считает, что "Цыганскому королю" теперь нужно уделить больше времени семье.

Специалист считает, что Фьюри построил великолепную карьеру и заработал немало денег. Нельсон отметил, что Тайсону нужно отдыхать, ведь ему уже нечего доказывать в боксе.

Лично я надеюсь, что Фьюри не вернется в ринг, и он может здорово провести время с семьей, относиться к ней так, как он относится. Тайсон – невероятный отец. Я очень хорошо его знаю. Я надеюсь, что он завершит карьеру и весь остаток жизни будет наслаждаться своей пенсией,

– сказал Нельсон.

Напомним, что в 2022 году Тайсон Фьюри уже объявлял о завершении карьеры. После чего вернулся и провел еще четыре поединка: в двух из которых уступил украинскому чемпиону Александру Усику.