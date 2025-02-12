Менеджер Фьюри вынес окончательный вердикт относительно карьеры британца

Тайсон Фьюри в начале года принял неожиданное решение. "Цыганский король" внезапно сообщил о решении завершить боксерскую карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Британец, несмотря на все слухи о бое с Энтони Джошуа, выбрал другой путь. Фьюри решил уйти на отдых и наверстать время с семьей, которое он пропустил, готовясь к поединку с Александром Усиком.

Читайте также Промоутер Фьюри анонсировал грандиозные планы Тайсона

Фьюри наслаждается жизнью

Ранее Тайсон Фьюри выступил с громким заявлением относительно возможного возвращения в профессиональный ринг "Цыганский король" осуществит камбэк всего за 500 миллионов фунтов стерлингов.

Спенсер Браун высказался относительно Фьюри. Менеджер Тайсона заверил, что бывший чемпион мира завершил карьеру и не будет его уговаривать вернуться, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Четвертый бой с Чисорой? Нет, этот вариант отбрасываем. Он наслаждается жизнью. У него плотный график впереди. Он получает удовольствие от своего отдыха. Выглядит очень счастливым,

– сказал Браун.

Ранее Тайсон Фьюри уже объявлял о завершении карьеры. Однако "Цыганский король" решил вернуться в профессиональный ринг.

После того британский супертяжеловес провел еще четыре зрелищных поединка. В двух из которых проиграл Александру Усику в прошлом году, потеряв все чемпионские титулы в супертяжелом весе.