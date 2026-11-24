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Об этом 38-летний "Цыганский король" рассказал в интервью ютуб-каналу OOOSCH TV. По его словам, сейчас у него нет необходимости кому-то что-то доказывать, ведь он уже давно достиг в боксе всего, к чему стремился.

Фьюри назвал условие для третьего боя с Усиком

Среди потенциальных соперников британец выделил Энтони Джошуа, а также не исключил третьей встречи с Усиком.

"Мне уже нечего кому-то доказывать. Все, что нужно было доказать, я доказал к 30 годам. Мне интересен бой с Энтони Джошуа. Возможно, реванш, если это будет качественный поединок. Или, скажем, третий бой с Александром Усиком, если в этом будет смысл и я смогу рассчитывать на честное отношение. Ведь если нет, то какой в этом смысл? Мне тогда просто могут записать еще десять поражений, хотя я не проиграю ни одного из этих боев. Более того, нет никого другого, с кем мне было бы интересно драться. Я уже прошел через все это. Все эти ребята пытаются сделать себе имя, а я сделал это еще более десяти лет назад", – заявил Фьюри.

Ближайшим соперником британца должен стать Джошуа. Их поединок запланирован на 11 декабря в Кардиффе. Победитель противостояния получит специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.

Напомним, Усик и Фьюри дважды встречались в 2024 году. В обоих поединках победу по решению судей одержал украинский боксер. В первом бою Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а в реванше подтвердил свое превосходство над британцем.

В то же время третий поединок между боксерами пока официально не назначен, а конкретных договоренностей о его проведении нет.

Сам Усик ранее сообщал о намерении вернуться в первую тяжелую весовую категорию (крузервейт). Среди его потенциальных планов – поединок с Дэвидом Бенавидесом и попытка вновь стать абсолютным чемпионом мира.