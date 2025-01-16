Теперь имеет собственный водопад: на что Тайсон потратил гонорар за бой против Пола

В середине ноября 2024-го года ценители бокса увидели большое возвращение в ринг Майка Тайсона. Легендарный боксер провел бой против бойца-блогера Джейка Пола.

Боксеры отбоксировали все установленные раунды, а победителя поединка определяли судьи. Все трое судей единогласно отдали победу Джейку Полу. Несмотря на поражение Майк Тайсон неплохо начал поединок, но по ходу встречи действовал вторым номером, поэтому проиграл значительно более молодому сопернику.

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Новый дом "Железного Майка"

За этот бой "Железный Майк" заработал 20 миллионов долларов, а Джейк Пол получил вдвое большую сумму – 40 миллионов.

Лишь теперь стало известно, на что Тайсон потратил большую часть заработанного за бой гонорара. Майк решил приобрести себе новое жилье, цена которого составила 13 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Real Deal.



Майк Тайсон приобрел новый дом / Фото The Real Deal

Дом площадью 1142 квадратных метра расположен на берегу озера в Делрей-Бич, штат Флорида. В новом доме легенды бокса есть аж шесть спален и целых девять ванных комнат.

Кроме этого "Железный Майк" приобрел дом с роскошной придомовой территорией. На территории нового дома Тайсона есть бассейн, спа, крытая терраса и даже собственный пруд и водопад.

Интересно, что сразу после боя против Джейка Пола Майк Тайсон заговорил о встрече с его старшим братом Логаном. Однако вряд ли кто-то из организаторов захочет устроить еще одно избиение легенды бокса, которому уже исполнилось 58 лет. Сейчас Майк наслаждается роскошной жизнью.