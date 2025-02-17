Украинский боксер оценил шансы на победу праймового Майка Тайсона в бою против Усика

Сергей Деревянченко спрогнозировал ход гипотетического поединка между Александром Усиком и Майком Тайсоном. Украинский боксер принял во внимание бойцов на пике их карьеры.

39-летний украинский боксер не смог четко назвать победителя такого воображаемого боя. Сергей Деревянченко заверил, что поединок Майк Тайсон – Александр Усик точно бы понравился поклонникам бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

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Гипотетический бой Усик – Тайсон

Деревянченко назвал уникальность такого поединка для обоих боксеров и назвал преимущества обоих топовых бойцов. Сергей добавил, что Усику было бы сложно провести полный 12-раундовый поединок против "Железного Майка".

Я даже не знаю. Это был бы очень хороший бой. И Тайсон, возможно, не встречался с такими, как Усик, и Александр не встречался с такими, как Майк. Тайсону было бы тяжело, ведь Усик хорошо передвигается по рингу, у него отличная работа ног, он быстрый. Так же и Александру пришлось бы трудно, потому что Майк, когда постоянно прессинговал, не позволял никому дожить до 12 раунда,

– заявил Деревянченко.

Напомним, что в середине прошлого года Майк Тайсон вернулся в профи-ринг с поражения от блогера-боксера Джейка Пола. "Железный Майк" уже длительное время восстанавливается от того поединка.

Справка. Сергей Деревянченко провел в профессионалах 21 бой, в которых он одержал 15 побед (10 – нокаутом) и потерпел 6 поражений. Последний раз украинец выходил в ринг в августе 2024-го года, когда по единогласному решению судей проиграл французу Кристиану Мбилли. В том бою Деревянченко с третьего раунда боксировал только правой рукой из-за травмы левой.

Сейчас Усик ждет боя Дюбуа – Паркер, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Именно в этом поединке определится следующий соперник непобедимого украинца.