39-летний украинский боксер посягнул на участие в новом весе на Олимпиаде-2028

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк прокомментировал внедрение новой весовой категории на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. В мужском и женском разряде будет по семь весовых категорий.

Украинский боксер заверил, что ему было бы интересно принять участие в следующих Играх в весовой категории 70 килограммов. Для чемпиона мира-2011 это была бы не дебютная в карьере Олимпиада, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Тараса Шелестюка.

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Шелестюк о новой весовой категории на Олимпиаде

Ранее Тарас Шелестюк поздравил всех с возвращением бокса в программу Олимпийских игр.

Новые весовые категории в боксе на Олимпийских Играх в Лос-Анджелесе 2028. Мне было бы интересно принять участие в соревнованиях в весовой категории 70 килограммов. Поехали!

– написал Шелестюк.

Напомним, что на Олимпийских играх-2012 в Лондоне Шелестюк завоевал "бронзу" в полусреднем весе (до 69 килограммов). На пути к бронзовой медали Тарас победил Василия Белоуса из Молдовы и француза Алексиса Вастина. К сожалению, в полуфинале украинец уступил британцу Фреду Эвансу 10-11.

Справка. Сейчас за спиной Тараса Шелестюка 19 побед (11 – нокаутом) при одной ничьей в 20-ти боях. Украинец до сих пор сохраняет статус непобедимого бойца в профессионалах.

Отметим, что в январе 2024-го Шелестюк должен был вернуться в ринг. Однако его соперник получил травму в аварии на мотоцикле за 5 дней до боя. Тогда украинец анонсировал, что поединок перенесли на май текущего года.