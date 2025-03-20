Непобежденный украинец анонсировал следующий бой: кто станет соперником

Тарас Шелестюк обратился к фанатам с сообщением. Украинский боксер анонсировал возвращение в профессиональный ринг.

Непобежденный украинец должен был драться в полусреднем весе против Хавьера Аялы в январе этого года. Однако бой с аргентинским боксером был отменен, информирует 24 канал.

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Когда состоится бой

Бой между Хавьером Аялой и Тарасом Шелестюком не состоялся из-за травмы первого. Аргентинец за несколько дней до проведения поединка попал в аварию на мотоцикле.

Однако повреждения Аялы определились незначительными, поэтому Шелестюку не пришлось долго ждать. Тарас на своей странице в социальной сети Х сообщил, когда состоится бой против Хавьера.

Я вернусь на ринг в мае. Я должен был провести бой в январе, но мой соперник получил травму в аварии на мотоцикле за 5 дней до боя. Поэтому бой переносится на май. Не могу дождаться возвращения,

– написал Шелестюк.

Напомним, что последний раз Тарас Шелестюк дрался против Габриэля Маэстре в 2022 году. Бой между украинским боксером и венесуэльцем завершился вничью.

Всего Тараса Шелестюк провел за карьеру 20 поединков – 19 побед, 1 ничья. Также украинец завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.