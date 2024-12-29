"Просто машина": экс-тренер легендарного Тайсона в восторге от украинского боксера

Сергей Богачук подрался в андеркарде реванша Усик –Фьюри 21 декабря. Украинский боксер досрочно победил британца Ишмаэля Дэвиса в Эр-Рияде.

Украинец оформил победу техническим нокаутом в 6-м раунде. Хотя мог закончить бой еще во 2-м раунде, если бы Ишмаэль Дэвис не смог продолжить поединок после нокдауна.

К теме Обещает фейерверк: украинский боксер замахнулся на абсолютное чемпионство

Новая звезда украинского бокса

Благодаря этой победе Сергей Богачук стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Себастьян Фундора.

После этого успешного завершения 2024-го года многие в мире бокса обратили свое внимание на Сергея Богачука. Известный наставник Тедди Атлас поделился впечатлениями от украинца. Бывший тренер легендарного Майка Тайсона не скрывает своего восторга от бокса Богачука, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Богачук – это просто машина. Он никогда не перестает наносить удары и всегда идет вперед. Сергей теперь претендент на титул WBC, и он этого заслуживает. У него появился еще один шанс получить титул, он получил это заслуженно,

– заявил Тедди Атлас.

Справка. Бой Богачука против Вирджила Ортиса стал лучшим поединком 2024 года по версии спортивного издания The Sweet Science. В нем украинец проиграл по решению судей и потерял титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Напомним, что Сергей Богачук через свои соцсети сделал громкое обещание перед своими болельщиками. Украинский боксер пообещал насыщенный 2025-й год и замахнулся на звание абсолютного чемпиона мира в своем весе.