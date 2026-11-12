Обидчик Ломаченко обжалует суровое решение о защите титула

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Как пишет журналист Крис Менникс, команда Лопеса намерена подать жалобу и апелляцию, поскольку стремится организовать для своего бойца объединительный бой. Спор между спортсменом и организацией может привести к серьезным юридическим последствиям.

Конфликт Теофимо Лопеса и WBA

Лопес утверждает, что еще 5 ноября подал в WBA специальный запрос об объединении поясов в поединке с Райаном Гарсией, владеющим титулом WBC.

Однако через шесть дней организация заставила американца договориться о бое с Кеттеролом, угрожая лишить его пояса, если контракт не будет подписан в течение 10 дней. В своем решении WBA утверждает, что не получала документов о желании спортсмена провести объединительный поединок.

Теперь Лопес будет оспаривать это предписание. Дело может дойти даже до суда, если в WBA не пойдут навстречу чемпиону.

Достижения Теофимо Лопеса

В октябре 2020 года Теофимо Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса, победив решением судей украинца Василия Ломаченко. Американцу на тот момент было всего 23 года.

Все четыре пояса он потерял уже в следующем бою с Джорджем Камбососом. Это было одно из двух поражений Лопеса в карьере – другое ему нанес Шакур Стивенсон в январе 2026 года.

Последний свой бой Лопес провел в августе, победив большинством голосов судей Роландо Ромеро и завоевав пояс WBA.