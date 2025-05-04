Звездный боксер выразил уверенность в победе над абсолютным чемпионом мира

Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. "Канело" одолел кубинского боксера Уильяма Скалла в титульном поединке.

В этом году мексиканского боксера ожидает битва против звездного Теренса Кроуфорда. "Охотник" поделился мыслями относительно предстоящего противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Читайте также Звездный Альварес в королевском стиле победил Скалла, вернув звание абсолютного чемпиона

Самоуверенный Кроуфорд

Теренс Кроуфорд рассказал, почему победит Сауля Альвареса. Американский боксер считает себя лучшим в мире.

"Охотник" не сомневается в победе над "Канело". Кроуфорд также заявил, что за их противостоянием будут наблюдать немало зрителей.

Почему я верю, что смогу победить? Потому что я лучший, вот почему. Именно поэтому все будут наблюдать за боем,

– сказал Кроуфорд.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.

Интересно, что "Охотник" впервые будет драться во втором среднем весе. Ранее Теренс дрался в первом полусреднем весе и полусреднем весе.

Боксеры уже провели первую битву взглядов на ринге. Это произошло после победы Сауля Альвареса над Уильямом Скаллом.