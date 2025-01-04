Усик назвал лучшего боксера мира

Александр Усик закончил 2024-й год в статусе непобедимого украинского боксера и оказался на первых позициях в различных боксерских рейтингах. В то же время чемпион мира назвал боксера, который, по его мнению, является лучшим бойцом планеты.

37-летний боксер из Симферополя выбрал звездного боксера из США Теренса Кроуфорда. Александр Усик не стал выделять кого-то из боксеров из своей весовой категории, пишет 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.

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Лучший боксер мира по мнению Усика

Лучший боксер в мире? Это Теренс Кроуфорд,

– ответил Усик.

Интересно то, что ранее Кроуфорд рассказал, что он думает об Усике. Теренс назвал Александра отличным боксером и номером один в мире независимо от весовой категории.

Справка. Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 бой, в которых показал 100-процентный показатель – 41 победа (31 – нокаутом).

Последний раз Теренс Кроуфорд выходил в ринг 3 августа 2024-го года, когда провел бой против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова из Узбекистана. Поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Они все единогласно отдали победу Кроуфорду. Теренс стал чемпионом мира в первом среднем весе.