Я иду на охоту, – Кроуфорд угрожает забрать все пояса Альвареса

Теренс Кроуфорд 13 сентября 2025 года встретится в Лас-Вегасе с Саулем Альваресом. Уже за несколько месяцев до боя американский боксер посягает на титулы Канело.

Непобедимый "Охотник" сравнил свой бой против Сауля Альвареса с охотой. Теренс Кроуфорд уже нацелился отобрать все пояса у Канело, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кроуфорд посягнул на титулы Альвареса

Американский боксер заявил, что 13 сентября в Лас-Вегасе все будет решено.

Я скажу как есть. Я иду на охоту. И все, что он имеет – я это заберу. 13 сентября все будет решено,

– заявил Кроуфорд.

Напомним, что на кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым перед поединком владеет Альварес. Также боксеры будут бороться за самый дорогой в истории пояс The Ring. Его цена составляет 188 тысяч долларов.

22 июня Кроуфорд и Канело провели третью дуэль взглядов. Если две прошлые прошли без инцидентов, то в третьем противостоянии Альварес толкнул Теренса.

Альварес попытается нанести первое поражение в карьере Кроуфорда. В предыдущих встречах "Охотник" одержал 41 победу (31 – нокаутом). В то же время звездный мексиканец получил в профессионалах уже 63 победы (39 – нокаутом), потерпели 2 поражения и расписали 2 ничьи.