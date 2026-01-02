Кроуфорд шокировал выбором лучших боксеров в истории: есть ли среди них Усик

Теренс Кроуфорд определился с пятеркой лучших боксеров в истории. Бывший абсолютный чемпион мира составил рейтинг, в котором углубился в историю бокса.

Бывший американский боксер не добавил в топ-5 ни одного современного боксера. Также Теренс Кроуфорд не стал делать самоуверенного заявления, не добавив себя в этот список лучших бойцов в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Кто попал в топ-5 лучших боксеров в истории для Кроуфорда?

"Охотник" проигнорировал своего друга Александра Усика.

У нас есть Али, Рой Джонс-младший, Шугар Рэй Леонард, Пернелл Уиттакер, и я добавлю Андре Уорда. Это те бойцы, которых я смотрел и в которых видел настоящее мастерство,

– сказал Кроуфорд.

Интересно, что том же изданию японец Наоя Иноуэ назвал лучших боксеров за Усика. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе поставил выше Александра сразу двух бойцов – себя и Кроуфорда.

Как Кроуфорд сделал из Усика первого номера The Ring?

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. После окончания карьеры Кроуфорд исчез из рейтинга, сделав из Усика первого номера. До этого Теренс возглавлял список издания, а Александр был вторым.

В то же время Иноуэ с третьей позиции поднялся на вторую, а топ-3 лучших замыкает Джесси Родригес.

Кого Кроуфорд взял бы с собой на уличную драку?

В комментарии ютуб-канала Нурлану Сабурову Теренс откровенно рассказал, кого бы из боксеров взял с собой на уличную драку. Здесь американец уже вспомнил боксер из Крыма.

"Кого из известных боксеров я взял бы с собой на уличную драку? Хорошо, пусть это будет Тайсон Фьюри. Также Артур Бетербиев, Александр Усик, Деонтей Уайлдер. Я бы взял всех тяжеловесов. Флойд Мейвезер? Нет, нет, нет", – заявил Кроуфорд.