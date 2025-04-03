Теренс Кроуфорд поставил себя на первое место своего рейтинга. "Охотник" не захотел ставить какого-то другого боксера на вершину списка, пишет 24 Канал со ссылкой на Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.
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Пятерка лучших от Кроуфорда
Сразу за спиной Кроуфорда в этом рейтинге идет Наоя Иноуэ, а топ-3 лучших боксеров замыкает Сауль "Канело" Альварес.
Интересно, что Теренс именно против этого мексиканского соперника должен был провести следующий бой. Вероятно, что в сентябре текущего года Кроуфорд и Альварес выйдут в ринг на стадионе "Allegiant" в американском Лас-Вегасе.
К слову. Теренс Кроуфорд потеряет пояс WBO после того, как объявит о бое с Альваресом.
Лишь четвертое место Теренс Кроуфорд поставил нынешнего "короля" хевивейта украинца Александра Усика.
Зато пятерку от американца замкнул Джервонта Дэвис.
Добавим, что ранее Кроуфорд составил другую топ-5 рейтинга, куда добавил лучших, по его мнению, боксеров в истории. Туда вошли: Рой Джонс-младший, Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Шугар Леонард. Также Теренс не забыл включить в список свою фамилию.