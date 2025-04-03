Теренс Кроуфорд поставил себя на первое место своего рейтинга. "Охотник" не захотел ставить какого-то другого боксера на вершину списка, пишет 24 Канал со ссылкой на Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Вот так "Кто он такой, я его не знаю": легенда бокса ошеломил фанатов своим заявлением об Усике

Пятерка лучших от Кроуфорда

Сразу за спиной Кроуфорда в этом рейтинге идет Наоя Иноуэ, а топ-3 лучших боксеров замыкает Сауль "Канело" Альварес.

Интересно, что Теренс именно против этого мексиканского соперника должен был провести следующий бой. Вероятно, что в сентябре текущего года Кроуфорд и Альварес выйдут в ринг на стадионе "Allegiant" в американском Лас-Вегасе.

К слову. Теренс Кроуфорд потеряет пояс WBO после того, как объявит о бое с Альваресом.

Лишь четвертое место Теренс Кроуфорд поставил нынешнего "короля" хевивейта украинца Александра Усика.

Зато пятерку от американца замкнул Джервонта Дэвис.

Добавим, что ранее Кроуфорд составил другую топ-5 рейтинга, куда добавил лучших, по его мнению, боксеров в истории. Туда вошли: Рой Джонс-младший, Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Шугар Леонард. Также Теренс не забыл включить в список свою фамилию.