Звездный боксер назвал боксеров, которые лучше непобедимого Усика

Непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд составил пятерку лучших боксеров современности независимо от весовой категории. Звездный боец выделился своей самоуверенностью.

Теренс Кроуфорд поставил себя на первое место своего рейтинга. "Охотник" не захотел ставить какого-то другого боксера на вершину списка, пишет 24 Канал со ссылкой на Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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Пятерка лучших от Кроуфорда

Сразу за спиной Кроуфорда в этом рейтинге идет Наоя Иноуэ, а топ-3 лучших боксеров замыкает Сауль "Канело" Альварес.

Интересно, что Теренс именно против этого мексиканского соперника должен был провести следующий бой. Вероятно, что в сентябре текущего года Кроуфорд и Альварес выйдут в ринг на стадионе "Allegiant" в американском Лас-Вегасе.

К слову. Теренс Кроуфорд потеряет пояс WBO после того, как объявит о бое с Альваресом.

Лишь четвертое место Теренс Кроуфорд поставил нынешнего "короля" хевивейта украинца Александра Усика.

Зато пятерку от американца замкнул Джервонта Дэвис.

Добавим, что ранее Кроуфорд составил другую топ-5 рейтинга, куда добавил лучших, по его мнению, боксеров в истории. Туда вошли: Рой Джонс-младший, Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Шугар Леонард. Также Теренс не забыл включить в список свою фамилию.