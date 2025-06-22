Английская боксерка ворвалась в профи эффектным нокаутом: мощное видео

В субботу, 21 июня, состоялся зрелищный вечер бокса в Бирмингеме. В одном из боев Тиа Май Эйтон дебютировала в профессиональном ринге.

18-летняя английская боксерка сражалась против опытной оппонентки Сары Орзаги. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

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Как завершился бой Эйтон – Орзаги

Тиа Май Эйтон эффектно провела первый поединок в профессиональном ринге. Англичанка почти в самом начале боя досрочно победила Сару Орзаги.

Эйтон завершила бой в третьем раунде. Английская боксера эффектно отправила в нокаут опытную соперницу, которая смогла подняться после первого удара, но после второго пропущенного панча в лицо рефери остановил бой.

Эйтон отправила Орзаги в нокаут: смотрите видео

Напомним, Тиа Май Эйтон одержала 300 побед на любительском уровне. В том числе спортсменка выступала в боксе, смешанных единоборствах и и других видах спорта.