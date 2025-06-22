18-річна англійська боксерка билася проти досвідченої опонентки Сари Орзагі. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також Український боксер ледь не забив до смерті суперника на Гран-прі в Ер-Ріяді: ефектне відео
Як завершився бій Ейтон – Орзагі
Тіа Май Ейтон ефектно провела перший поєдинок у професійному ринзі. Англійка майже на самому початку бою достроково перемогла Сару Орзагі.
Ейтон завершила бій у третьому раунді. Англійська боксера ефектно відправила у нокаут досвідчену суперницю, яка змогла піднятись після першого удару, але після другого пропущеного панчу в обличчя рефері зупинив бій.
Ейтон відправила Орзагі в нокаут: дивіться відео
Нагадаємо, Тіа Май Ейтон здобула 300 перемог на любительському рівні. У тому числі спорстменка виступала у боксі, змішаних єдиноборствах та та інших видах спорту.