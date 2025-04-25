Президент Top Rank сравнил непобедимого боксера с Ломаченко

Абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ 4 мая проведет бой против Рамона Карденаса. Поединок состоится на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США).

Накануне поединка президент Top Rank Тодд Дю Беф высказал свое мнение относительно данного противостояния. Известный промоутер сравнил японского боксера Наоя Иноуэ с украинцем Василием Ломаченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Сравнение японца и украинца

Тодд Дю Беф рассказал, что японский боксер не боится ни одного другого соперника и готов драться со всеми бы бойцами, которые обладают поясами.

По его словам, Иноуэ очень похож по этому фактору с Василием Ломаченко, который без веской причины никогда не отказывался от поединков.

Когда ты боксер топ-уровня P4P и большое имя, то все хотят быть частью этой игры. Однако ведь не всегда есть достойные соперники. Поэтому есть выбор: сидеть и ждать – или оставаться активным, как Иноуэ,

– подчеркнул промоутер.

Напомним, что сейчас будущее Ломаченко в боксе под вопросом. Все ждут финальных результатов МРТ, ведь у Василия есть проблемы со спиной. По этой причине украинский боксер отказался от боя против Джервонты Дэвиса. Последний раз Ломаченко выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.

Что касается Иноуэ, то у Наоя 29 победных боев в профессионалах (26 – нокаутом). В конце января текущего 2025 года японский боксер выходил в ринг против Ким Е Юна из Южной Кореи. Поединок закончился уже в четвертом раунде нокаутом от японца.