Напередодні поєдинку президент Top Rank Тодд Дю Беф висловив свою думку щодо даного протистояння. Відомий промоутер порівняв японського боксера Наоя Іноуе із українцем Василем Ломаченком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Порівняння японця та українця

Тодд Дю Беф розповів, що японський боксер не боїться жодного іншого суперника та готовий битись із усіма б бійцями, які володіють поясами.

За його словами, Іноуе дуже схожий за цим фактором із Василем Ломаченком, який без вагомої причини ніколи не відмовлявся від поєдинків.

Коли ти боксер топ-рівня P4P і велике ім'я, то всі хочуть бути частиною цієї гри. Однак адже не завжди є гідні суперники. Тож є вибір: сидіти і чекати – або залишатися активним, як Іноуе,

– наголосив промоутер.

Нагадаємо, що наразі майбутнє Ломаченка у боксі під питанням. Усі чекають фінальних результатів МРТ, адже у Василя є проблеми зі спиною. Через цю причину український боксер відмовився від бою проти Джервонти Девіса. Востаннє Ломаченко виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.

Щодо Іноуе, то у Наоя 29 переможних боїв у професіоналах (26 – нокаутом). Наприкінці січня поточного 2025 року японський боксер виходив у ринг проти Кім Є Юна із Південної Кореї. Двобій закінчився вже у четвертому раунді нокаутом від японця.