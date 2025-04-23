Карл Моретті поділився думками щодо Василя Ломаченка. Віцепрезидент Top Rank обрав суперників для чемпіона світу IBF тв IBO у легкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням vRINGe.

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З ким може побитись Ломаченка

Карло Морреті вважає, що на бій проти Ломаченка є три кандидати. Серед них Кейшон Девіс, який побив Берінчика, Джервонта Девіс і Реймонд Мураталья.

Віцепрезидент Top Rank наголосив, що рішення стосовно проведення бою ухвалить лише сам Василь Ломаченко.

Ми не чули особливо багато інформації з табору Ломаченка. Чесно кажучи, я не знаю, що він збирається робити далі. У нього є право вирішувати. Він узяв час на роздуми та вирішує, що робитиме далі,

– сказав Ломаченка.

Нагадаємо, що востаннє Василь Ломаченко бився проти Джорджа Камбососа. Боксер здолав австралійця технічним нокаутом в 11 раунді поєдинку.

Раніше В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо повернення Ломаченка у ринг. Колишній чемпіон світу обрав суперників для Василя, якщо продовжить боксувати.